    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير نحو 214 طن من الشحن جوا

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٠]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم الصادرات جوا خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 214 طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 1241 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 214 طن من الشحن جوا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
    توريد 125 حافلة ركاب إلى البلد خلال سبتمبر
    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:١٩]
    نقل 500 الف راكب بالسكك الحديد خلال الشهر الماضي
    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
    نقل 22.6 مليون شخص عن طريق ميترو خلال الشهر الماضي
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٠]
    4.1 في المائة من الركاب يستخدمون سيارات الأجرة في الشهر الماضي
    تصدير نحو 214 طن من الشحن جوا