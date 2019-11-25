باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) بلغ حجم الصادرات جوا خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 214 طن. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 1241 طن.

AZERTAG.AZ : تصدير نحو 214 طن من الشحن جوا

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