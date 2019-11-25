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    نقل 500 الف راكب بالسكك الحديد خلال الشهر الماضي

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:١٩]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج

    نقل 500 الف راكب عبر السكك الحديدية خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية.

    يذكر أنه كان عدد مستخدمي النقل بالسكك الحديدية 300 الف شخص في شهر سبتمبر.

    AZERTAG.AZ : نقل 500 الف راكب بالسكك الحديد خلال الشهر الماضي
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