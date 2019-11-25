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    توريد 125 حافلة ركاب إلى البلد خلال سبتمبر

    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٤]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 125 حافلة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 3737 سيارة و3321 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.

    AZERTAG.AZ :توريد 125 حافلة ركاب إلى البلد خلال سبتمبر
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