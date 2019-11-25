نقل البضائع بحرا بمبلغ 74.7 مليون دولار في الشهر الماضي

باكو، 25 نوفمبر، (أذرتاج)

تم نقل 122 ألف و959 طنا من البضائع عبر البحر خلال شهر أكتوبر الماضي وبلغت تكلفة هذه الشحنات 74 مليون و728 الف دولار امريكي.

وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه بلغ حجم البضائع المصدرة في الشهر الماضي 35 ألفا و273 طنا عن طريق البحر بمبلغ قدره 13 مليونا و815 ألف دولار أمريكي. وبلغ حجم البضائع المستوردة 87 ألفا و686 طن بتكلفة قدرها 60 مليونا و912 ألف دولار أمريكي.