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    نقل 324 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد

    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٤]

    باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 879 ألف و741 طن خلال شهر أكتوبر للعام الجاري وتبلغ تكلفة هذه الشحنات 324 مليون و40 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة 182 ألف و80 طن من البضائع المصدرة بالسكة الحديد خلال الشهر الماضي بلغت 48 مليون و234 ألف دولار أمريكي.

    ويبلغ حجم البضائع المستوردة 697 الف و662 طن وتصل التكلفة إلى 275 مليون و805 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :نقل 324 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد
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