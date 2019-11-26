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    تنفيذ 700.6 الف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 26 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 700.6 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 649.8 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة ألفين شخص.

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