82.3 ٪ من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يستخدمون السكك الحديدية والنقل البري
AzerTAg.az
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
استخدم 82.3 في المائة من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في البلدان الخارجية السكك الحديدية والنقل البري خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 17 في المائة من مواطنينا استخدموا النقل الجوي و0.7 في المائة منهم استخدموا النقل البحري.
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