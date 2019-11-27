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    82.3 ٪ من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يستخدمون السكك الحديدية والنقل البري

    ٢٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٩]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    استخدم 82.3 في المائة من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في البلدان الخارجية السكك الحديدية والنقل البري خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 17 في المائة من مواطنينا استخدموا النقل الجوي و0.7 في المائة منهم استخدموا النقل البحري.

    AZERTAG.AZ :82.3 ٪ من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يستخدمون السكك الحديدية والنقل البري
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