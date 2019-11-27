    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 5.8 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر

    ٢٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٤٩]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم نقل 5.8 في المائة من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر خلال يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 3.5 في المائة من المنتجات المصدرة بالسكك الحديدية و1.4 في المائة عن طريق الجو و0.8 في المائة عن طريق البحر.

    AZERTAG.AZ :نقل 5.8 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
    82.3 ٪ من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يستخدمون السكك الحديدية والنقل البري
    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٥‎]
    تنفيذ 700.6 الف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
    نقل 324 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد
    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٩:١٣]
    نقل البضائع بحرا بمبلغ 74.7 مليون دولار في الشهر الماضي
    نقل 5.8 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر