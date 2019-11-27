نقل 5.8 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر

باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم نقل 5.8 في المائة من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر خلال يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 3.5 في المائة من المنتجات المصدرة بالسكك الحديدية و1.4 في المائة عن طريق الجو و0.8 في المائة عن طريق البحر.