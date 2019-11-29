الخطوط الجوية "بوتا" تفتح رحلة مباشرة إلى لفيف
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٤:٥٢]
باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تخطط الخطوط الجوية "بوتا" شركة الطيران الأذربيجانية المنخفضة التكلفة في تسيير رحلة مباشرة إلى مدينة لفيف الأوكرانية ابتداء من 23 ديسمبر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للشركة أن عدد وجهات الخطوط الجوية "بوتا" في أوكرانيا سيصل إلى 4. ستقوم الشركة بتسيير رحلات مباشرة إلى مدن كييف وخاركيف وأوديسا.
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