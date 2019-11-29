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    غدا بدء تشغيل حافلات جديدة (طولها 12 مترا) في باكو

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٣]

    باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

    غدا سيتم تدشين حافلات جديدة (طولها 12 مترا) بمواصفات عصرية في خط رقم 125 في باكو. يطلب من المواطنين استخدام الحافلات من هذا الخط لتخفيف ازدحام السيارات الذي يلاحظ في طريق هذه الحافلات بسبب الانهيار الأرضي في بي بي هيبت.

    AZERTAG.AZ :غدا بدء تشغيل حافلات جديدة (طولها 12 مترا) في باكو
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