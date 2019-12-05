مناقشة تعاون ميناء باكو مع شركات النقل والخدمات اللوجستية الصينية في بكين

بكين، 5 ديسمبر، أذرتاج

خلال زيارة وفد شركة "ميناء باكو الدولي للتجارة البحرية" المساهمة إلى الصين، تمت مناقشة قضايا التعاون في بكين مع رؤساء شركات النقل والخدمات اللوجستية الرائدة في هذا البلد.

أفادت أذرتاج أن المدير العام لشركة "ميناء باكو الدولي للتجارة البحرية" المساهمة تاليه زيادوف قدم معلومات عن نشاط الميناء باكو ومبادئ عمله وإمكانياته ودور ميناء باكو الذي هو جزء مهم من البنية التحتية اللوجستية والنقلية لأذربيجان في النقل الدولي. وقال إن ميناء باكو الواقع في قلب أوراسيا يلعب دور الجسر بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى والصين في اجتماعه مع مدراء شركات "China Merchants Group" و "Shanghai Ace Investment and Development"

و"Sinotrans Overseas" و "MCC International Incorporation" الصينية .

من الجدير بالذكر أن مجموعة China Merchants Group التي يبلغ عمرها 146 عاماً تعد واحدة من شركات إدارة الموانئ الرائدة في قائمة Fortune Global 500

لشركة"Sinotrans Overseas" المختصة في الخدمات اللوجستية حوالي 25 ألف موظف. وشركة Shanghai Ace Investment and Development هي شركة رائدة مختصة في مشاريع وصناعات البناء على نطاق واسع.

شاهين جعفروف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

بكين