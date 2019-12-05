    • / اقتصاد

    اقتصاد


    5 شركات طيران الأكثر احتراما للمواعيد في مطار حيدر علييف الدولي

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٩]

    باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

    أعلن مطار حيدر علييف الدولي الذي هو مطار رئيسي في أذربيجان تصنيف أكثر شركات الطيران احتراما للمواعيد خلال شهر نوفمبر 2019.

    أفاد المكتب الصحفي لمطار حيدر علييف الدولي لوكالة أذرتاج أن شركة النقل الجوي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة “Etihad Airways” وشركة “China Southern” الصينية للطيران وشركة الطيران العراقي ولوفتهانزا والكويتية جاءت صمن قائمة أكثر شركات الطيران في العالم احتراما للمواعيد وذلك بنسبة دقة بلغت 100%، بين الشركات التي انطلقت طائراتها من مطار حيدر علييف الدولي خلال شهر نوفمبر 2019.

    وجاءت شركات "ايروفلوت" وشركات الطيران الأوكرانية و"ايران اير" وفلاي ناس و"الطيران الاوزبكي" وبيلاويا البيلاروسية والخطوط الجوية القطرية ضمن قائمة الشركات الأكثر دقة بنسبة 90 في المائة. أحرزت نوردويند على 88.9% والطيران التركي 85.5% في الدقة.

    AZERTAG.AZ : 5 شركات طيران الأكثر احتراما للمواعيد في مطار حيدر علييف الدولي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٢:٣٨]
    مناقشة تعاون ميناء باكو مع شركات النقل والخدمات اللوجستية الصينية في بكين
    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٣]
    غدا بدء تشغيل حافلات جديدة (طولها 12 مترا) في باكو
    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٤:٥‎٢]
    الخطوط الجوية "بوتا" تفتح رحلة مباشرة إلى لفيف
    ٢٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
    نقل 5.8 ٪ من البضائع الأذربيجانية عن طريق البر
    5 شركات طيران الأكثر احتراما للمواعيد في مطار حيدر علييف الدولي