5 شركات طيران الأكثر احتراما للمواعيد في مطار حيدر علييف الدولي

باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).

أعلن مطار حيدر علييف الدولي الذي هو مطار رئيسي في أذربيجان تصنيف أكثر شركات الطيران احتراما للمواعيد خلال شهر نوفمبر 2019.

أفاد المكتب الصحفي لمطار حيدر علييف الدولي لوكالة أذرتاج أن شركة النقل الجوي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة “Etihad Airways” وشركة “China Southern” الصينية للطيران وشركة الطيران العراقي ولوفتهانزا والكويتية جاءت صمن قائمة أكثر شركات الطيران في العالم احتراما للمواعيد وذلك بنسبة دقة بلغت 100%، بين الشركات التي انطلقت طائراتها من مطار حيدر علييف الدولي خلال شهر نوفمبر 2019.

وجاءت شركات "ايروفلوت" وشركات الطيران الأوكرانية و"ايران اير" وفلاي ناس و"الطيران الاوزبكي" وبيلاويا البيلاروسية والخطوط الجوية القطرية ضمن قائمة الشركات الأكثر دقة بنسبة 90 في المائة. أحرزت نوردويند على 88.9% والطيران التركي 85.5% في الدقة.