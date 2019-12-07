شركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة تجري مناقشات مع بعثة البنك الدولي

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

عقد الاجتماع في إدارة شركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لجنوب القوقاز سيباستيان مولينوس.

أفادت أذرتاج أن رئيس شركة السكك الحديد الأذربيجانية جاويد قربانوف تحدث عن تحول بلادنا إلى مركز نقل إقليمي بفضل استفادتها المثمر من موقعها الجغرافي الملائم وعن الأعمال المنفذة الرامية إلى توفير ممرات النقل الدولية العابرة لأراضي أذربيجان. كما دار الحديث عن الإصلاحات في السكك الحديدية في الآونة الأخيرة والإجراءات المعقدة المتخذة لإعادة بناء البنية التحتية للسكك الحديدية.

ثم ناقش الطرفان آفاق التعاون بين البنك الدولي وشركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة وأولويات فيه ومشاركة البنك في تمويل مشروع إعادة بناء خط سكة الحديد آلات–آستارا الذي يعد جزءاً من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب. تم تبادل الآراء حول الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي تهدف إلى تعزيز نظام الإدارة لشركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة وتحسين وضعها المالي وضمان كفاءة عالية في العمل.

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لجنوب القوقاز سيباستيان مولينوس إن أذربيجان قامت بعمل رائع في توسيع فرص النقل والخدمات اللوجستية وزيادة إمكانات النقل. أكد الضيف على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.

كما حضر الاجتماع مدير البنك الدولي المسئول عن أذربيجان ناود نقوي.

من الجدير بالذكر أن البنك الدولي الذي من أحد المؤسسات المالية الدولية يقدم قروضاً للدول النامية. أحد الأسباب الرئيسية لهذه القروض هو تنفيذ البرامج الاقتصادية.

يتعاون البنك الدولي أيضاً مع الحكومة الأذربيجانية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.