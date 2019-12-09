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    وضع حجر الأساس لأول مركز في المنطقة لإصلاح وصيانة المروحيات في باكو

    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٨]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    جرى في التاسع من ديسمبر اليوم حفل وضع حجر الأساس لأول مركز في منطقة جنوب القوقاز لإصلاح وصيانة المروحيات في أراضي مطار "زابرات" بضاحية باكو.

    أفادت أذرتاج أن المركز الجديد سيبنى تنفيذا للمشاريع المشتركة على أساس قرارات اللجنة الحكومية الدولية لشؤون التعاون الاقتصادي بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي في مجال التعاون الاقتصادي الخاص بتنمية الطيران المدني ليكون اول مؤسسة ووحيدة من هذا النوع في المنطقة. ويأتي تنفيذ المشروع مشتركا مع شركة "مروحيات روسيا".

    ووقع على العقد ذي الصلة رئيس شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية المساهمة المغلقة جهانكير عسكروف والمدير العام لشركة "مروحيات روسيا" اندريه بوجينسكي.

    وحضر حفل وضع حجر الأساس نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية الأذربيجانية الروسية للتعاون الاقتصادي شاهن مصطفايف ووزير التنمية الاقتصادية الروسي الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية الروسية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي ماكسيم أوريشكين وسفير روسيا في باكو ميخائيل بوتشارنيكوف.

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