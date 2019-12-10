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    فتح رحلات جديدة لنقل بضائع وركاب بين أذربيجان وإيران

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣١]

    طهران، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ستفتح رحلات جديدة لنقل بضائع وركاب بين أذربيجان وإيران.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المدير العام لمطار بايام الدولي في محافظة البرز نادر سناعي.

    وقال إنه خلال زيارته إلى باكو في 3 ديسمبر، عقد اجتماعات مع رؤساء الشركات ذات الصلة في أذربيجان. ومن المقرر تنظيم رحلات مباشرة من مطار بايام الدولي إلى باكو.

    يذكر أن التطور المتنامي للعلاقات المتبادلة بين أذربيجان وإيران أعطى دفعة قوية لتنمية العلاقات الاقتصادية، الأمر الذي خلق بدوره الحاجة إلى مرحلة جديدة من نقل البضائع والركاب.

    في الوقت الحاضر، يتعاون مطار إيران هذا مع جمهوريات آسيا الوسطى لنقل البضائع والركاب. وتقع محافظة البرز الإيرانية بالقرب من مدينة طهران.

    AZERTAG.AZ :فتح رحلات جديدة لنقل بضائع وركاب بين أذربيجان وإيران
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