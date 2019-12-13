    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بدء تيسير رحلة جوية باكو - مشهد

    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٤٧]

    طهران، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بدأت شركة الطيران "Buta Airways" الأذربيجانية تيسير رحلة جوية باكو – مشهد ابتداء من 16 شهر ديسمبر.

    أفاد وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "مهر" للأنباء ان الرحلات الجوية تيسر بطائرة شركة الطيران "Buta Airways" الأذربيجانية في يومين من الأسبوع.

    AZERTAG.AZ :بدء تيسير رحلة جوية باكو - مشهد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣١]
    فتح رحلات جديدة لنقل بضائع وركاب بين أذربيجان وإيران
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠٨]
    وضع حجر الأساس لأول مركز في المنطقة لإصلاح وصيانة المروحيات في باكو
    ٠٧.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٤٩]
    شركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة تجري مناقشات مع بعثة البنك الدولي
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٩]
    5 شركات طيران الأكثر احتراما للمواعيد في مطار حيدر علييف الدولي
    بدء تيسير رحلة جوية باكو - مشهد