بدء تيسير رحلة جوية باكو - مشهد

طهران، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بدأت شركة الطيران "Buta Airways" الأذربيجانية تيسير رحلة جوية باكو – مشهد ابتداء من 16 شهر ديسمبر.

أفاد وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "مهر" للأنباء ان الرحلات الجوية تيسر بطائرة شركة الطيران "Buta Airways" الأذربيجانية في يومين من الأسبوع.