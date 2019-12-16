تدشين 3 مسارات إلى قرية جوجوق مرجانلي لأول مرة

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

يدشن جهاز النقل البري لدى وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا 3 مسارات نظامية للمواصلات العامة إلى قرية جوجوق مرجانلي لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك من مدن كنجة ومنكجوير وسومغايت ابتداء من 17 ديسمبر.

أفادت أذرتاج عن بيان الجهاز أن اول حافلة تقل على مسار كنجة – جوجوق مرجانلي الساعة 10.30 من يوم 17 ديسمبر ويمر المسار من خلال محطات كنجة ويفلاخ واقجابدي وبيلقان وهوراديز.

كما يمر مسار منكجوير – جوجوق مرجانلي المنطلق الساعة 09.00 من نفس اليوم من خلال محطات منكجوير ويفلاخ وبرده واقجابدي وبيلقان وفضولي وجوجوق مرجانلي في حين تنطلق أول حافلة من سومغايت إلى جوجوق مرجانلي الساعة 08.30 عبر مسار يمر من خلال محطات سومغايت وحاجي قبول وصابر آباد وساعتلي وإيميشلي وبهرام تبه وطاش بورون واحمد بايلي وهوراديز وجوجوق مرجانلي.

وجاء في بيان الجهاز أن طول مسار كنجة – جوجوق مرجانلي 268 كم ومسار منكجوير – جوجوق مرجانلي 247 كم ومسار سومغايت – جوجوق مرجانلي 363 كم.