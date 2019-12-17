تصدير أكثر من 62 ألف طن من الشحن جوا
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج(
بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري أكثر من 62 الف طن.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 12.9 ألف طن.
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