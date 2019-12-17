باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج( بلغ حجم الصادرات جوا خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري أكثر من 62 الف طن. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الشحن المورد جوا خلال الفترة المذكورة وصل إلى 12.9 ألف طن.

AZERTAG.AZ : تصدير أكثر من 62 ألف طن من الشحن جوا

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