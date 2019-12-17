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    حجم المنقولات بالبحر 849 مليون دولار خلال أشهر يناير - نوفمبر

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥‎٤]

    باكو، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج(

    بلغ حجم المنقولات بالبحر في أذربيجان 1.4 مليون طن خلال 11 أشهر من العام الجاري وتبلغ قيمة هذه الشحنات 848.9 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن الموانئ البحرية أعمال الشحن والتفريغ البالغ حققت حجمها 312.8 ألف طن بقيمة 140.6 مليون دولار أمريكي.

    ويبلغ حجم البضائع المستوردة أكثر من مليون طن وتصل قيمتها إلى 708.3 مليون دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :حجم المنقولات بالبحر 849 مليون دولار خلال أشهر يناير - نوفمبر
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