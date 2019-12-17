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    نقل 15 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد

    ١٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٢]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم المنقولات بالسكك الحديد في أذربيجان 15 مليون طن خلال يناير – نوفمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس الشركة المساهمة المغلقة "سكك حديد أذربيجان" جاود قوربانوف في المؤتمر الصحفي.

    أعلن انه خلال العام الماضي بلغ حجم البضائع 13 مليون و950 ألف طن. ومعظم البضائع هي في العبور.

    AZERTAG.AZ :نقل 15 مليون طن من البضائع عن طريق السكك الحديد
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