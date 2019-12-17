الخطوط الجوية "بوتا" تفتح رحلة مباشرة إلى مدينة مشهد

طهران، 17 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

بدأت الخطوط الجوية "بوتا" شركة الطيران الأذربيجانية المنخفضة التكلفة في تسيير رحلة مباشرة إلى مدينة مشهد الإيرانية ابتداء من 16 ديسمبر.

أفاد وكالة أذرتاج ان سفير إيران لدى أذربيجان جواد جهانجيرزاده كان من بين ركاب رحلة "باكو – مشهد". وقال السفير بأن العلاقات بين أذربيجان وإيران تتطور وستساهم الرحلة الجديدة في السياحة الثنائية.

تسير الرحلات الجوية بطائرة شركة الطيران "Buta Airways" الأذربيجانية في يومين من الأسبوع.