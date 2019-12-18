جاود قربانوف: بدأ تصميم سكة جديدة للقطارات في اتجاه شاهداغ

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

عقد رئيس شركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة جاود قربانوف مؤتمراً صحفياً في الأمانة التنفيذية لحزب أذربيجان الجديدة.

تفيد أذرتاج أن جاود قربانوف تحدث عن تاريخ السكك الحديدية الأذربيجانية والوضع الحالي للسكك الحديدية في العهد الحديث وخطط مستقبلية. وقال إن أول خط للسكك الحديدية في أذربيجان شغل في أواخر القرن التاسع عشر. بعد تشغيل خط السكك الحديدية المكهربة في بداية القرن الماضي، ازداد دور هذا القطاع في اقتصاد أذربيجان.

وقال جاود قربانوف إن تطوير السكك الحديدية في أذربيجان مرتبط باسم الزعيم الوطني حيدر علييف. في الوقت الحاضر، يواصل الرئيس إلهام علييف بنجاح انتهاج هذه السياسة.

أشار جاود قربانوف إلى التطور في جميع المجالات في أذربيجان اليوم مفيدا ان قطاع السكك الحديدية تشهد أيضا فترة خاصة من التطور. يبلغ اليوم إجمالي طول السكك الحديدية في البلاد 4200 كم والطرق الرئيسية 2955 كم.

وقال إن السكك الحديدية الأذربيجانية لديها حاليا حوالي 20 ألف موظف وارتفعت الرواتب في السكك الحديدية الأذربيجانية بنسبة 95 % مقارنة بعام 2015. في السنوات الماضية كان الراتب 120-130 مانات والآن أصبح 583 مانات. ترتبط الزيادة في الأجور بزيادة في نقل البضائع ".

بحسب كلام رئيس الشركة المساهمة، نقل حوالي 15 مليون طن من البضائع بالسكك الحديدية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام. في العام الماضي، بلغ حجم البضائع المنقولة 13 مليون 950 ألف طن. معظم البضائع المنقولة في هذا العام هي شحنات العبور.

في حديثه عن المشاريع الجديدة، قال جاود قربانوف إنه نتيجة لإصلاح خط سكة حديد كوزدك -ساحل في باكو، سيكون هذا الخط بمثابة المترو على سطح الأرض. وبدأ تصميم سكة جديدة للقطارات في اتجاه شاهداغ. يمنح بنك التنمية الآسيوي القروض للطريق من باكو إلى الحدود الروسية. ستعمل شركات من تركيا وكازاخستان معا. في الوقت نفسه، أنجزت عملية استملاك الأراضي لبناء السكك الحديدية من باكو إلى لنكاران. في لنكاران، ستزال السكك الحديدية من ساحل البحر وتنقل إلى أراض جديدة. انتهت أعمال التصميم لخط السكك الحديدية ثنائي المسار في اتجاه لنكاران. بمجرد حل المشاكل المالية، من المقرر أن يبدأ العمل بعد عام 2021 ".

وكما أفاد أنه تم توقيع عقد مع شركة لاتفيا لإصلاح قاطرات الديزل. من المخطط إصلاح 42 قاطرة وحافلة السكك الحديدية لنقل الركاب وقرابة 30 عربة.

تطرق جاود قربانوف أيضا إلى إعادة بناء خط الترام في باكو. وقال إن تقريرا عن هذه المسألة قدم الةى رئيس البلد: "ولكن من الصعب للغاية استعادة هذا الخط. الكثافة في باكو تعقد إعادة بناء هذا الخط. العمل جار حالياً. تم الاتصال بالشركات الأجنبية والتحقيقات جارية. ومع ذلك، فمن الممكن استبدال الترام عن طريق القيام بأعمال إضافية على الطريق الدائري للسكك الحديدية حول باكو".

وفي حديثه عن أهمية خط سكة حديد باكو - تبيليسي - قارص، قال جاود قربانوف إن المشروع تم تنفيذه بفضل الإرادة السياسية لدولتنا وللرئيس إلهام علييف دور خاص في هذه المسألة. يغار بعض الدوائر الخارجية على المشروع. حتى الآن، نقل خط سكة حديد باكو-تبيليسي-قارص 300 ألف طن من البضائع. على الرغم من بعض العقبات، لا يزال العمل جارياً لجذب البضائع لجعل هذا الخط أكثر مردوداً. يستخدم هذا الاتجاه بنشاط من قبل الشركات الروسية. يجري العمل مع الجانب الكازاخستاني في هذا المجال، مما يمكّن نقل شحنات إضافية يتراوح وزنها بين 500 و600 ألف طن. يجري العمل لنقل الركاب في العربات على سكة حديد باكو-تبيليسي-قارص. في الآونة الأخيرة، تم اختبار قطارات الركاب في نفس المسار. تم بالفعل إعداد المستندات ذات الصلة وسيبدأ نقل الركاب بمجرد توقيعها.

فيما يخص مسألة انضمام ناخجوان إلى سكة حديد باكو- تبيليسي- قارص قال جاود قربانوف إنه ينبغي بناء خط طوله 280 كم في تركيا. كما ستطلب الاستثمارات بقدر 2 مليار دولار. المسألة قيد الدراسة حاليا.