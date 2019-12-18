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    نقل أكثر من 1.2 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢١]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نقل 1.2 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 2.! مليون طن.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 1.2 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري
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