باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) نقل 1.2 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 2.! مليون طن.

AZERTAG.AZ : نقل أكثر من 1.2 مليون طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال العام الجاري

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده