ارتفاع عدد ركاب مترو خلال 11 شهرا

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم نقل 213.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري بعد ارتفاعه المائتين قياسا إلى العالم الماضي، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.