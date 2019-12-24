تنفيذ 666.4 الف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم تنفيذ 666.4 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 644 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 1.8 الف شخص.