الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 4531 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه كان 53 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و4127 مركب لنقل الركاب عامة و282 مركب لنقل الشحن و24 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.