حجم المنقولات بالسكك الحديدية في أذربيجان 254 مليون دولار

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك الحكومية إن قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية خلال شهر نوفمبر البالغ حجمه 649 ألف و884 طن وصلت إلى 254.1 مليون دولار أمريكي.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن المصدر البالغ حجمه 234 ألف و903 طن عبر السكك الحديدية خلال الشهر الماضي بلغت 64.8 مليون دولار فيما سجلت قيمة الشحن المستورد إلى البلد خلال الشهر ذاته البالغ حجمه 414 ألف و980 طن عند 189.2 مليون دولار.