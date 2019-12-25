ارتفاع عدد الركاب جوا خلال 11 شهرا

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم نقل 2.5 مليون راكب جوا خلال 11 شهرا من العام الجاري أو أكثر من 12.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.9 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.1 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة.