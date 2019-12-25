نقل 3.7 مليون راكب بالسكك الحديد خلال 11 شهرا

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

نقل 3.7 مليون راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 48.2 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2018 الماضي.

شهد شحن 298 عربة قطار وتفريغ 430 عربة قطار يوميا متوسطا.

وتم تنفيذ عمليات الشحن 12.1 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و4.2 آلاف طن باتجاه الغرب و0.9 ألف طن باتجاه الجنوب.