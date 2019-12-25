نقل الحاوية الألف العاشر عبر مسار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

نقلت الحاوية الألف العاشر عبر مسار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص.

أفادت أذرتاج عن بيان شركة سكة حديد أذربيجان كونتينر الأذربيجانية أن القطار الكتلي على مسار تركيا – كازاخستان الناقل حاويات من حجم 40 قدما وصل إلى محطة يتي سو وكان شحن القطار الكتلي المتكون من 20 حاوية سيارات خفيفة تعمل على وقود الديزل.

يذكر أن حجم نقل الشحن عبر باكو – تبيليسي – قارص المدشن في 30 أكتوبر 2017م قيد الازدياد المستمر حيث نقل عبر المسار 4135 حاوية نمطية العام الماضي و5810 حاوية نمطية خلال العام الجاري.