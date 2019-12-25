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    توريد 70 حافلة ركاب إلى البلد خلال أكتوبر

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٦:٣١]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 70 حافلة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 4109 سيارة إلى البلد خلال الشهر المذكور.

    AZERTAG.AZ :توريد 70 حافلة ركاب إلى البلد خلال أكتوبر
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