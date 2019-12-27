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    اقتصاد


    نقل 21.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال أكتوبر

    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٤:٣٢]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 21.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم البضائع المنقولة في شهر أكتوبر بلغ 19.2 مليون طن.

    AZERTAG.AZ :نقل 21.1 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال أكتوبر
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