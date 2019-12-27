طائرة بريتش ايرويز تهبط اضطراريا في مطار حيدر علييف

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

قرر قبطان طائرة شركة بريتيش ايرويز التي كانت تسير الرحلة بين لندن وإسلام أباد هبوطا اضطراريا في مطار حيدر علييف الدولي في باكو بسبب ضباب كثيف يخيم على أجواء إسلام أباد.

أفادت أذرتاج عن بيان المطار أن الطائرة بوينغ ب787 8 دريم لاينر هبطت الساعة 9.11 حسب توقيت باكو هبوطا ناجحا وتنص قواعد الشركة البريطانية على ضرورة استراحة طاقم الطائرة قبل مغادرة باكو لطول المسار وفي الوقت الحاضر اسكن ركاب الطائرة في منطقة العبور بمطار حيدر علييف.

ويتمكن ركاب الرحلة حتى إقلاع الطائرة من مغادرة أراضي المطار بالحصول على تأشيرة دخول لاستراحة في فندق المطار او القيام بجولة باكو.