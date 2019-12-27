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    اقتصاد


    نقل أكثر من 1.8 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 11 شهرا

    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم نقل مليار و856.2 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري بارتفاع قدرها 2.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 88.1 في المائة من الركاب بالسيارات و11.5 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.

    AZERTAG.AZ :نقل أكثر من 1.8 مليار شخص عن طريق المواصلات خلال 11 شهرا
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