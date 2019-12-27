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    اقتصاد


    40.8 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي

    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٠]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استخدم 40.8 في المائة من الوافدين إلى أذربيجان النقل الجوي خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه أتى 58.4 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بوساطة السكك الحديدية والسيارات و0.8 في المائة بحرا.

    AZERTAG.AZ :40.8 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
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