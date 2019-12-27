شركة " بوتا للخطوط الجوية" تدشن رحلة جوية مباشرة من باكو إلى عمان

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى رئيس الجمعية المساهمة المغلقة "شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية" (آزال) جهانقير عسكروف مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية الجديد لدى أذربيجان سامي عبد الله غوشة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للشركة الجوية ان هذا اللقاء عُقد بناء على نتائج الزيارة الرسمية للملك عبد الله الثاني لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية إلى أذربيجان في 10 ديسمبر من العام الجاري. خلال الزيارة، أصدر الرئيس إلهام علييف تعليمات إلى رئاسة شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية لإقامة خطوط جوية مباشرة بين البلدين.

بعد الانتهاء من جميع القضايا الإجرائية، وافق جهانقير عسكروف والسفير على بدء تسيير رحلة من باكو الى عمان ابتداء من نهاية شهر مايو من عام 2020. سيتم ستسيير الرحلات الجوية بطائرة من طراز "Embraer 190" التابعة للخطوط الجوية "بوتا" شركة الطيران الأذربيجانية المنخفضة التكلفة في مرتين في الأسبوع.

قال جهانقير عسكروف خلال المحادثات إن إقامة الاتصال الجوي المباشر ستكون بمثابة حافز إضافي لتنمية العلاقات السياحية والتجارية بين البلدين.

اعرب السفير سامي عبد الله غوشة عن ثقته في أن الرحلة الجديدة ستكون ذات أهمية كبيرة لمواطني البلدين. ووفقا لكلماته، ستعقد محادثات مع أكبر شركات السياحة الأردنية في المستقبل القريب وسيقوم ممثلو هذه الشركات بزيارة عمل إلى باكو.