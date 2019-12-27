لأول مرة: الخطوط الجوية الأذربيجانية تفتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران المدني وتقدم تسهيلات مذهلة

باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج).

لأول مرة في تاريخ الطيران المدني الاذربيجاني، سيتم تطبيق حريتي الطيران الخامسة والسابعة في كافة مطارات دولية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة "أزال" ان حريتي الطيران المذكورتين ستسمح ابتداء من الأول من يناير للعام القادم بتسيير رحلات جوية من المطارات الجوية الأذربيجانية الى 40 بلدا من أوروبا وامريكا الشمالية وأستراليا وآسيا الجنوبية الشرقية.

حريات الطيران (النقل الجوي) مجموعة من الحقوق في الطيران المدني تنظم كيفية نشاط شركة طيران لدولة ما في المجال الجوي لدولة ما، وهي تسع حريات. تمنح حرية الطيران الخامسة منها الطائرات التابعة لشركات الطيران الأجنبية خلال رحلتها الجوية من مطاراتها الجوية الى الدول الاخرى الحق في الهبوط وأخذ ركاب أو بضائع في باكو (غيرها من المطارات الجوية). على سبيل المثال، في إطار حرية الطيران الخامسة، ستتمكن شركات الطيران الأوروبية المنفذة رحلة مباشرة بين باريس وطوكيو من الهبوط في باكو او في مطارات جوية أخرى للبلد، او مثال آخر على ذلك، تحق شركات الطيران اليابانية المنفذة رحلة الى بلدان الاتحاد الأوروبي في الانزال في أحد مطارات دولية لأذربيجان.

أما حرية الطيران السابعة فتعني قيام شركة الطيران بتسيير رحلة من دولة ثانية إلى دولة ثالثة دون التوقف في المطار الأساسي في الدولة التي تتبعها شركة الطيران. على سبيل المثال، يمكن شركة الطيران الأوروبية تسيير رحلة من دبي الى أذربيجان وثم منها الى اية مدينة في الولايات المتحدة الامريكية دون التوقف في بلدها.

يجب الذكر ان الترخيص لتسيير مثل هذه الرحلات كان يقدم فيما قبل بشكل فردي. لكن بناء على الشروط الجديدة، فإن جميع شركات الطيران الأجنبية الراغبة في تسيير رحلات الى أذربيجان ومنها الى البلدان الأخرى ستتمتع بنفس الحقوق التي تملكها شركة الطيران الأذربيجانية الوطنية. وهذا سيزيد رغبة شركات الطيران الأجنبية في السفر الى أذربيجان وسيفتح لها أسواقا جديدة وكذلك سينعكس هذا على المزيد من الانتعاش لحركة النقل الجوى. من أهم هذه الفوائد سيكون في السياحة الوافدة.

ابتداء من الأول من يناير ستتمتع كل شركات الطيران الراغبة في تسيير السفر الى 40 بلدا في أوروبا وامريكا الشمالية وأستراليا وآسيا الجنوبية الشرقية. سيتم ارسال إخطار بهذا الشأن الى شركات الطيران لتلك الدول. حيث ان شركات الطيران ستحق نقل الركاب من باكو الى فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا واسبانيا واليونان والتشيك وبلجيكا وندرلاند والدنمارك والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وسويسرا والسويد واستونيا وايرلندا وايسلندا ولاتفيا وليتوانيا لوكسمبورج ومقدونيا الشمالية ومالطا وبلغاريا وجورجيا والولايات المتحدة الامريكية واليابان وفيتنام واندونيسيا وكمبوديا وميانمار وبنغلادش وجمهورية كوريا وماليزيا وأستراليا. ويمكن زيادة عدد الدول.

علاوة على ذلك، ان اية شركة طيران جديدة راغبة في تسيير رحلات الى أذربيجان ستستفيد من الخدمات في مطارات البلد بتخفيضات بنسبة 100 في المائة. وفي السنة الثانية من العمليات، ستكون نسبة التخفيضات 70 في المائة وفي السنة الثالثة 50 في المائة وفي السنة الرابعة 30 في المائة. ويخطط تمديد مشتوى التخفيضات ومدة تطبيقها بشرط وتيرة زيادة عدد الرحلات وتدفق الركاب. يمكن شركات الطيران الحصول على المعلومات المفصلة من موقع المطار الاذربيجاني الرسمي على شبكة الانترنت airport.az

حاليا تعمل في أذربيجان 6 مطارات جوية دولية حاصلة على الصفة الدولية. الى جانب مطار حيدر علييف الدولي في باكو، توجد مطارات في نخجوان وكنجه وغابالا ولانكران وزاقاطالا. ان جميع المطارات الدولية في الجمهورية تملك صفة ICAO الى جانب الدرجة الثالثة، تم تزويدها بأحدث المعدات وانشئت فيها ظروف لازمة للخدمات وامن الطيران والملاحة الجوية والمراقبة الجمركية والحدودية. يجب الذكر ان مطار حيدر علييف الدولي يتمتع بصفة 5 نجوم من فئة Skytrax World Airport Awards وأكبر مطار في المنطقة.

خلال شهر نوفمبر لهذا العام قامت 30 شركة طيران بتسيير رحلات الى اكثر من 60 اتجاها مختلفا من مطار حيدر علييف الدولي.

خلال 11 شهرا للعام الجاري، استفاد 5.15 مليون راكب من خدمات المطارات الدولية لأذربيجان، مما يشكل 4.39 مليون نصيب مطار حيدر علييف الدولي. وهذا زيادة 6 في المائة بالمقارنة مع نسبة العام الماضي.