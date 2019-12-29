توصيل 280 حافلة جديدة الى باكو
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٣٤]
باكو، 29 ديسمبر (أذرتاج).
وصلت 280 حافلة جديدة من أصل 300 حافلة مخطط توصيلها الى باكو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المتحدث الرسمي باسم وكالة باكو للمواصلات مايس اغايف ان طول هذه الحافلات 12 مترا. أما الحافلات الجديدة طولها 18 مترا فسوف يتم توصيلها الى العاصمة في أواسط يناير.
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