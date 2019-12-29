منح التسهيلات الضريبية للمقيمين بالمجمعات الصناعية لمدة 10 سنوات
AzerTAg.az
٢٩.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥٧]
باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج
سيعاد 30 % من ضريبة القيمة المضافة إلى المواطن إذا اشترى المباني السكنية وغير السكنية من الأشخاص القائمين بأعمال البناء في حالة إتمام عملية الشراء بطريقة غير نقدية تماماً.
أفاد المكتب الاعلامي للوزارة لوكالة أذرتاج أن التسهيلات الاجتماعية تحتل مركز الصدارة في التعديلات على قانون الضرائب. والهدف الآخر من قانون الضرائب هو خلق بيئة العمل المواتية في البلاد. من حيث تهيئة الظروف الجذابة للاستثمارات ستمنح التسهيلات الضريبية للمقيمين بالمجمعات الصناعية والتكنولوجية لمدة 10 سنوات، بدل 7 سنوات.
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