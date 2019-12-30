السكك الحديدية تنقل 6ر17 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٣]
باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج
نقل 6ر17 في المائة من المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر العام الحالي عبر السكك الحديدية.
أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن 6ر47 في المائة من الواردات خلال مدة الـ10 اشهر كانت الشحنات المنقولة عبر الطرق البرية و2ر27 في المائة جوا و6ر5 في المائة بحرا.
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