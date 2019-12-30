الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في نوفمبر

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

قالت هيئة الجمارك إن حجم الشحن المنقول بحرا خلال شهر نوفمبر العام الحالي بلغ 113 ألف و533 طن بقيمة 7ر86 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن بالغ حجمه 32 الفا و67 طنا المصدر بحرا 9ر15 مليون دولار بينما بلغ حجم الشحن المستورد بقيمة 6ر71 مليون دولار 81 الفا و466 طن.