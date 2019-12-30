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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول جوا في الشهر السابق

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك إن حجم الصادرات جوا خلال شهر نوفمبر السابق من العام الحالي بلغ 391 طن.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الشحن المستورد جوا في الفترة المذكورة وصل إلى 1143 طن.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول جوا في الشهر السابق
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