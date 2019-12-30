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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول عبر السكك الحديدية

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٩:٠١]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك إن 7ر6 ملايين طن من الشحن نقل عبر السكك الحديدية خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر العام الجاري حيث بلغت قيمتها مليارين و839 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن المصدر البالغ حجمه مليوني طن عبر السكك الحديدية وصلت إلى 7ر633 مليون دولار.

    وأشارت إلى أن حجم الشحن المستورد عبر السكك الحديدية خلال الفترة المشار إليها بلغ 7ر4 ملايين طن بقيمة مليارين و3ر2 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول عبر السكك الحديدية
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