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    تدشين رحلة جوية مباشرة من مخاشكالا إلى باكو

    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    يخطط افتتاح رحلات مباشرة من مخاشكالا إلى باكو في العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المدير العام للجمعية المساهمة المفتوحة "مطار مخاشكالا" أرسن ميرمحمدوف ان مطار مخاشكالا هو المطار الوحيد في داغستان. يتم تنفيذ رحلات من هذه المدينة إلى موسكو وسانت بطرسبرغ وقازان وسورجوت وروستوف أون دون وكراسنودار وكذلك إلى كازاخستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

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