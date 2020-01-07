باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج) هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأذربيجانية "Buta Airways" من طراز "J2 9103" اضطراريا في مطار إسنبوغا بمدينة أنقرة التركية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "Buta Airways" أن قائد الطائرة قرر الهبوط اضطراريا بسبب إغلاق مطار صبيحة كوكجن جراء الحادث. واضطرت طائرة للهبوط في الساعة 10:57 بتوقيت باكو في أنقرة. وستغادر الطائرة من أنقرة إلى إسطنبول بعد الحصول على إذن من مطار صبيحة كوكجن.

AZERTAG.AZ : هبوط اضطراري لطائرة متجهة من باكو إلى إسطنبول في أنقرة

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