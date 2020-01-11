سفينة اذربيجانية تنقذ 3 مهاجرين من الغرق في السواحل اليونانية

باكو، 11 يناير (أذرتاج).

شاركت سفينة "مايسترو نيازي" التابعة لإدارة الأذربيجانية لملاحة بحر الخزر في عملية لإنقاذ المهاجرين في القارب المنكوب قرب السواحل اليونانية من بحر الايوني.

أفادت وكالة أذرتاج ان سفينة الشحن "مايسترو نيازي" الأذربيجانية التي كانت متوجهة من ميناء تاقانروق الروسية الى ميناء دوريس الألبانية اسرعت الى مكان الحادث إثر تلقيها إشارة استغاثة من القارب الذي كان يغرق في المياه في الساعة 09:14 اليوم.

استطاع البحار الاذربيجانيون انقاذ المهاجرين من أفغانستان سلطاني جمشيد (مواليد 1994) ورضائي جبار (مواليد 2003) ومحمد رشيد (مواليد 1996) من الغرق. وتم انتشال جثمان غريق.

ان تزويد المهاجرين المنقذين على متن السفينة بالاكل والملابس الساخنة والاشياء الضرورية.

سيتم تسليم المهاجرين الى الجهات المعنية.

تشير وسائل الاعلام العالمية الى ان 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم كانوا على متن قارب غرق في البحر الأيوني قرب السواحل اليونانية.

أعلن خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ 21 آخرين من القارب.

وأضافت السلطات اليونانية أن القارب الذي كان يقل حوالي 50 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا على ما يبد، غرق قبالة جزيرة تقع غربي اليونان.

وأضاف خفر السواحل اليوناني أن الطائرات المروحية والسفن تقوم بعملية بحث في المنطقة الواقعة جنوب غربي جزيرة باكسي، في البحر الأيوني، بحثا عن مزيد من الناجين.

وقال خفر السواحل اليوناني أن 4 سفن شحن كانت تمر من المكان قدمت المساعدة في إنقاذ المهاجرين والقارب الغارق.