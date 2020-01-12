موقع إخباري هونغاري يكتب عن "دار أذربيجان" في بودابست
AzerTAg.az
١٢.٠١.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
بودابست، 12 يناير (أذرتاج).
نشر موقع Daily News Hungary الإخباري مقالا عن "دار أذربيجان" افتتح مؤخرا في العاصمة المجرية.
أفادت وكالة أذرتاج ان المقال يتحدث عن زيارة رئيس لجنة الدولة في شئون الجاليات فؤاد مرادوف وافتتاح جناح ثقافي لاذربيجان فيها بحضور السفير الاذربيجاني ولايت قولييف وممثلي المجتمع المحلي.
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