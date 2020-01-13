شرطة المرور تخفض حد السرعة الأعلى على شارع حيدر علييف أكبر شوارع باكو نحو المطار الدولي

باكو، 13 يناير، أذرتاج

تخفض شرطة المرور حد السرعة الأعلى على شارع حيدر علييف أكبر شوارع باكو الواصل إلى مطار حيدر علييف الدولي خاصة في المسلكين السريعين منه.

أفادت أذرتاج عن بيان وكالة باكو للمواصلات والنقل بنا أن القرار الصادر بغية رفع مستوى الامن والسلامة في حركة المرور ينص كذلك خفض حدود السرعة الأعلى في المسالك الأخرى على الشارع المذكور.

وأبلغت الوكالة في البيان أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 17 يناير الجاري وتدعو السواق لمراعاة قواعد المرور.