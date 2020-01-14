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    مطار حيدر علييف الدولي يكشف عن شركات طيران الأكثر احتراما للمواعيد

    ١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]

    باكو، 14 يناير (أذرتاج).

    كشف مطار حيدر علييف الدولي عن شركات طيران الأكثر التزاما للمواعيد لشهر ديسمبر عام 2019.

    أفادت وكالة أذرتاج ان شركة النقل الجوي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة “Etihad Airways” وشركة “Kuwait Airways الكويتية وشركة الطيران UIA الأوكرانية جاءت ضمن قائمة أكثر شركات الطيران احتراما للمواعيد وذلك بنسبة دقة بلغت 100%، بين الشركات التي انطلقت طائراتها من مطار حيدر علييف الدولي خلال شهر ديسمبر 2019.

    وجاءت شركات "ايروفلوت" وشركة Gulf Air ضمن قائمة الشركات الأكثر دقة بنسبة 90 في المائة. أحرزت نوردويند على 88.9% وشركة لوفتهانزا 88.2% في الدقة.

    تم تنظيم 75 في المائة من الرحلات الجوية بناء على الجدول او بالتأخر أقصاه 15 دقيقة من المحدد في الجدول.

    عملت 37 شركة طيران مدنية في مطار حيدر علييف الدولي وتم تسيير رحلات الى أكثر من 60 وجهة.

    AZERTAG.AZ :مطار حيدر علييف الدولي يكشف عن شركات طيران الأكثر احتراما للمواعيد
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