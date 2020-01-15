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    سيارات مجهزة بالكاميرات الخاصة ستراقب مخالفات توقف المركبات المحظور

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٧]

    باكو، 15 يناير (اذرتاج).

    ستراقب السيارات المجهزة بأجهزة الكاميرات الخاصة هي الأخرى مخالفات حالات التوقف والوقوف المحظور في المحاور والشوارع في العاصمة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان السيارات المجهزة بهذه الأجهزة ستسمح بضبط مخالفات التوقف المحظور وبتحسين العمل الى جانب الكاميرات الثابتة بهدف القضاء على مخالفات وقوف السيارات التي تخلق المخاطر، الاختناقات المرورية والمخاطر المرورية التي تعرض المشاة والسائقين للخطر، وكذلك تحسين مواقف السيارات في جميع أنحاء العاصمة.

    سيتم رصد وتسجيل المركبات المخالفة لقواعد التوقف والوقوف في الطرق عن طريق الكاميرات. وسيتمكن الشخص الموجود في سيارات المراقبة من تحرير محضر غرامة بحق السائق المخالف في الحاسوب الموجود لديه وذلك بدون التواصل مع السائق او بدون التوقف في سيره.

    AZERTAG.AZ :سيارات مجهزة بالكاميرات الخاصة ستراقب مخالفات توقف المركبات المحظور
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